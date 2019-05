Argentina, Scaloni sugli esclusi per la Copa America: "Difficile accontentare tutti"

C'è delusione in casa Lazio per la mancata convocazione di Joaquin Correa per la prossima Copa America, in programma a partire dal prossimo 14 giugno in Brasile. Il calciatore argentino non è stato inserito nella lista dei 23 dal ct Lionel Scaloni, il quale in conferenza stampa ha dichiarato: "E' un momento importante per la nostra Selezione, crediamo che siano stati convocati i migliori attualmente. Gli esclusi? E' sempre difficile accontentare tutti, ma la decisione finale è sempre quella di pensare al meglio per la squadra. La nostra idea è che qualsiasi giocatore può essere chiamato in Nazionale, non c'è alcun divieto per nessuno. Detto questo, le esclusioni dipendono da delle scelte che abbiamo dovuto fare: per un tecnico questa è la parte più difficile, ma non abbiamo dubbi relativamente alle scelte".



LE SCELTE DI SCALONI PER LA COPA AMERICA



