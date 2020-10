Arsenal, riecco la mascotte Gunnersaurus: Ozil pagherà il suo stipendio

Era stata licenziata, dopo 27 anni di servizio, la storica mascotte dell'Arsenal Gunnersaurus. Per motivi economici, il club del nord di Londra aveva optato per il suo licenziamento. I tifosi però non diranno addio al dinosauro verde che è presente a bordo campo nelle partite all'Emirates Stadium. Mesut Ozil, infatti, ha deciso di pagare lo stipendio di Gunnersaurus al posto della società per la gioia di tutti i giovani tifosi dei Gunners. Questo il messaggio del centrocampista tedesco su Twitter: "Ero così triste che la nostra famosa e fedele mascotte fosse stato licenziato dopo 27 anni. In quanto tale, mi sto offrendo di rimborsare l'intero stipendio del nostro grande ragazzo verde fintanto che sarò un giocatore dell'Arsenal".

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z