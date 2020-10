Arsenal, 'tagli' per far quadrare il bilancio: addio a Gunnersaurus

Giorno triste in casa Arsenal. Da oggi (fino a data da destinarsi) Gunnersaurus non ci sarà più. La mascotte del club inglese è stata tagliata per motivi economici. A riportare la notizia è 'The Athletic', che spiega come l'Arsenal abbia dovuto rinunciare al dinosauro, che da 27 anni ha accompagnato tutte le partite dei Guenners, per esigenze di bilancio. Saranno dispiaciuti i tifosi più piccoli, ma anche i più romantici. Che però non dovranno dire addio alla loro mascotte, che ritroveranno sicuramente quando si potrà tornare regolarmente allo stadio.

