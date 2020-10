Calciomercato Lazio, Kiyine al bivio: se non parte rimane fuori rosa

Si complica la situazione riguardante Sofian Kiyine. Dopo la buona stagione alla Salernitana, il calciatore marocchino sperava nell'occasione in Serie A con la Lazio. Ma nella rosa biancoceleste non c'è posto per lui, rimarrebbe fuori dalla lista da consegnare alla Lega per il campionato. Rimane aperta l’opzione Salernitana per queste ultime ore, ma c’è da convincere il ragazzo che non ha intenzione di tornare in Serie B. Tuttavia qualsiasi altra soluzione, al momento, appare difficilissima. La Lazio per lui chiede un prestito oneroso intorno ai 700miia euro, oltre al pagamento dell'ingaggio del calciatore. Ci ha pensato lo Spezia in queste ore, ma a queste condizioni non sembrano esserci spiragli per intavolare una trattativa last minute.

