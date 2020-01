Atalanta, Gasperini contro i tifosi della Fiorentina: le sue parole

L'Atalanta saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Durante la partita spesso i tifosi viola hanno preso di mira Gasperini per le critiche della scorsa stagione sulla lealtà di Chiesa. In sala stampa il tecnico nerazzurro ha così risposto: "Io non ho mai insultato nessuno, sono sempre venuto da avversario ma non ho mai insultato nessuno. Mia madre ha fatto la guerra per dare la libertà di parola a quei deficienti che cantano 'figli di p...', sono loro i 'figli di p...'. E' un insulto eccessivo, un fatto di maleducazione".

