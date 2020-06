Atalanta, Gasperini: "La polemica del Valencia è offensiva, ho rispettato tutti i protocolli"

Botta e risposta tra Gasperini e il Valencia. Dopo le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta nella scorsa settimana, sono arrivate anche quelle del club spagnolo. A Sky Sport Gasperini è tornato di nuovo sull'argomento, sottolineando il suo rammarico: "E' una polemica veramente molto offensiva, so di aver rispettato tutti i protocolli, sono stato in quarantena come tutti fino a quando non abbiamo ricominciato gli allenamenti. Non abbiamo mai fatto tamponi, con i sierologici ho scoperto di aver preso il virus e ripensando al passato quello è stato il periodo in cui ho avuto malesseri, ma non ho mai avuto febbre o problemi polmonari di nessun tipo. Quando sono partito da Bergamo stavo bene, i problemi li ho avuti dopo. Ripeto, la polemica è offensiva e brutta".