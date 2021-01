Atalanta - Lazio, Farris chiude il discorso: “Sono rimasti segnati dalla Coppa Italia”

Davanti ai microfoni di Dazn si presenta il vice di Inzaghi, Farris, che commenta così la vittoria contro l'Atalanta: "Luis Alberto? La sua qualità è nota, fa piacere vederlo così dopo un’operazione, ha dato disponibilità subito e ha fatto una prestazione alla sua maniera sia in quantità che qualità. Mercoledì abbiamo perso lucidità nei momenti chiave, oggi no. Era importante rientrare nel gruppo delle squadre davanti, vittoria maschia e meritata. Vogliamo sempre l’approccio giusto, nei minuti iniziali si può indirizzare la gara. La squadra ha grande forza mentale, mercoledì siamo usciti immeritatamente. Ormai è un classico questa sfida, oggi era importante scavalcarli e avvicinarci alla testa della classifica. La gioia di tutta la squadra per il gol di Muriqi su assist di Pereira è qualcosa di bellissimo. Noi stiamo molto bene fisicamente, sia Lazzari sia Immobile che Luis Alberto sono scesi in campo acciaccati ma hanno mostrato abnegazione. Tensione finale? Dire che siamo nervosi noi… Eravamo concentrati, la gara era maschia. Forse sono segnati dal ko in Coppa Italia, che sta in bella mostra a Formello. Sono episodi che finiscono in campo, l’importante è chiudere in modo civile, magari qualche parola è volata ma niente di grave".

Farris è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Una vittoria di squadra, c’è stata cattiveria, fame, voglia e determinazione. Era importante questa vittoria per rimetterci nelle zone che ci competono. Non meritavamo la sconfitta mercoledì, oggi abbiamo fatto più o meno la stessa partita su un campo ancora più difficile. Felicissimi dei gol di Correa e Muriqi, come della prestazione di Musacchio che si è già integrato. Abbiamo giocatori di grande qualità. Quando Luis Alberto ti dà disponibilità pochi giorni dopo essersi operato, quando Immobile e Lazzari nonostante gli acciacchi danno disponibilità la Lazio dimostra di essere una grandissima squadra. Cagliari? Ogni gara è diversa ma l’atteggiamento deve essere questo. Ci è successo nel derby e mercoledì con loro, costringerli a laniare ci ha favorito perché oggi avevamo qualche centimetro in più in campo. L'esultanza? Un gesto fatto anche dopo il derby. Purtroppo non c’è il pubblico ma è un bel gesto, vincere a Bergamo non è facile e se vinci feteggi perché sai di aver fatto la quinta vittoria consecutiva. Musacchio? Un ragazzo che si è fatto ben volere in un paio di giorni. Con un allenamento e mezzo ha fatto un'ottima prestazione. Patric era già ammonito, Gasperini ha fatto un aggiustamento tattico e purtroppo è stato sostituito anche se non aveva demeritato. Lazio- Atalanta è diventato un grande classico, c’è un po’ di acredine per la Coppa Italia da parte loro. La partita di mercoledì l’hanno presa come una rivincita, noi oggi ne abbiamo presa una ulteriore. La partita che entra nella storia è quella che ci permette di sfoggiare il trofeo a Formello."