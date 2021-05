Atalanta, oggi l'udienza di Gasperini al tribunale antidoping: a rischio il finale di stagione

Si terrà questo pomeriggio alle 15 l'udienza dibattimentale di Gian Piero Gasperini davanti al tribunale nazionale antidoping, durante la quale il tecnico dell'Atalanta dovrà rispondere dell'accusa di aver interrotto un test a sorpresa su Gosens lo scorso 7 febbraio e di aver insultato l'ispettore che lo stava conducendo. La procura ha chiesto 20 giorni di squalifica e, dopo che Gasperini avrà fornito la sua versione dei fatti (a meno che l'udienza non venga rinviata per motivi tecnico giuridici), il giudice potrà rimandare la decisione più in là o esprimersi subito, comminando una pesante multa o squalificando l'allenatore. In quest'ultimo caso, Gasperini non potrebbe avere nessun tipo di contatto con i tesserati dell'Atalanta, né in partita né in allenamento: se il giudice assecondasse la richiesta della procura di 20 giorni di stop questo significherebbe stagione finita, ma anche in caso di pena ridotta a 10 giorni il tecnico sarebbe comunque assente in tre gare, inclusa la finale di Coppa Italia.