Atalanta, squadra in campo a Zingonia in vista della Lazio: gli indisponibili

È scesa in campo questa mattina a Zingonia l'Atalanta, dopo la vittoria di ieri in casa del Torino. Al centro sportivo Bortolotti è andata in scena una partitella contro la Primavera mentre nel pomeriggio gli uomini di Gasperini hanno avuto modo di riposarsi. Programma speculare a quello della Lazio che mercoledì ospiterà i bergamaschi all'Olimpico per il recupero della prima giornata. Nella sfida della Capitale non saranno disponibili Gollini, Miranchuk, Pessina e Piccini che oggi hanno lavorato a parte per recuperare dai rispettivi infortuni. I nerazzurri si alleneranno di nuovo domani pomeriggio in una seduta a porte chiuse.