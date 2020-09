Calciomercato Lazio, niente visite mediche per Hoedt: ecco cosa succede

AGGIORNAMENTO ORE 23.15 - C'è mistero intorno a Wes Hoedt. Da quando è arrivato alloggia in hotel, in attesa del suo futuro. Gli mancava Roma, ma in questi giorni ha preferito non fare il turista, restando tappato in stanza. Sui social, termometro del terzo millennio degli umori della gente, ha iniziato a serpeggiare il timore di una positività al covid-19, ma non ci sono conferme in questo senso. La Lazio però non ha dubbi sul suo acquisto, conta di definire il tutto nei prossimi giorni. La certezza, insomma, che Hoedt sarà biancoceleste. Prima o poi.

Niente visite mediche, nella giornata di lunedì, per Wesley Hoedt. Smentite quindi le indiscrezioni circolate ieri, dopo l’annullamento dei test previsti sabato. C’è mistero intorno al motivo che sta spingendo in là lo svolgimento degli esami medici dell’olandese. La Lazio si trincera dietro al silenzio, non fa filtrare alcunché. Hoedt attende, non sarà lunedì il giorno per le sue visite mediche…

