Calciomercato Lazio, Vavro in uscita? Da Formello piovono smentite...

Vavro pronto all’addio alla Lazio e indirizzato sulla strada del ritorno a Copenaghen. Questa l’indiscrezione che era arrivata nella nottata di sabato dalla Danimarca. Operazione in prestito per consentire allo slovacco di giocare e valorizzarsi di nuovo, dopo una stagione - quella appena passata - vissuta ai margini del gruppo d’Inzaghi. Simone non è un grande estimatore di Vavro, lo dicono i fatti, i numeri. Una sola presenza da titolare fin qui in campionato, quella contro il Genoa a febbraio. A Marassi, Denis fece anche bene, ma nella gara successiva, contro il Bologna in casa, ancora privo di Acerbi infortunato, Inzaghi mise in campo Luiz Felipe centrale, rispedendo Vavro in panchina. Segno di poca fiducia. Nonostante questo, però, da Formello arrivano solo smentite su una possibile cessione dello slovacco che, al momento, è out causa pubalgia. La Lazio fa sapere che una cessione di Vavro non è in agenda e che si sta lavorando solo sul recupero fisico del centrale ex Zilina e Copenaghen. Se così fosse, cadrebbe ogni ipotesi d’inserimento di un difensore over 22. Già perché la Lazio lavora all’uscita di Bastos e la casella che dovrebbe lasciar scoperta l’angolano, verrebbe occupata da Hoedt. Tutti gli altri posti sarebbero occupati. L’ipotesi ultima è quella di un acquisto last minute di un centrale under 22 che non andrebbe a occupare slot nella lista principale e quindi tesserabile senza problemi. Profilo che corrisponde a quello di Diogo Queiros del Porto. Ipotesi. La Lazio, intanto, chiude all’addio di Vavro.

