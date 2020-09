Calciomercato Lazio, Andreas Pereira nel mirino: ecco i dettagli

Contatti avviati e l’intenzione di arrivare alla fumata bianca entro pochi giorni. La Lazio lavora su Andreas Pereira, arrivano conferme. Nato in Belgio, Pereira può muoversi da trequartista, da mezzala offensiva e anche da sotto punta. Tare lo segue da tre anni, piace al ds che ora ci prova con forza. Pereira, 40 presenze con lo United lo scorso anno, è ora ai margini del progetto di Solskjaer, complice anche gli arrivi di Bruno Fernandes e Van de Beek. La Lazio sta lavorando per arrivare all’obiettivo: prima proposta allo United sulla base di un prestito oneroso e diritto di riscatto per un’operazione complessiva da circa 15 milioni di euro. Per ora i Red Devils non hanno dato l’ok, chiedono qualcosa in più e preferirebbero l'obbligo di riscatto, ma c’è fiducia sulla possibilità di trovare un accordo. Pereira ha detto sì al progetto Lazio, si sta lavorando con il suo entourage per trovare l’accordo economico. È sotto contratto con lo United fino al 2023 e percepisce circa 2 milioni di sterline all’anno, corrispondenti a circa 2,2 milioni di euro, non una cifra impossibile, ma comunque un aspetto sul quale bisogna ragionare. Pereira piace, nello United non è l'unico nome sulla lista. La Lazio avrebbe fatto un sondaggio anche per Mata, lo spagnolo è in uscita, chissà che possa diventare una pista interessante se Pereira non dovesse andare in porto. Tare guarda a Old Trafford. Si lavora per regalare a Inzaghi un jolly offensivo, un elemento di qualità che possa fare le veci di Correa e Luis Alberto.

