Atletica, gli Europei del 2024 si svolgeranno a Roma

Dopo 50 anni dall'ultima volta (1974, ndr), gli Europei di Atletica tornano nella Capitale d'Italia. La European Athletics ha deciso che l'edizione del 2024 della competizione si disputerà a Roma, come si apprende dal sito della FIDAL. La città eterna ha battuto la candidatura della polacca Katowice. Dopo l'edizione inaugurale a Torino nel 1934 e quella del romana del '74, per la terza volta la competizione sarà in Italia.

IL COMMENTO DELLA RAGGI - Su Twitter, la Sindaca Raggi ha commentato così la buona notizia per il Comune: "Roma ospiterà gli Europei di Atletica Leggera del 2024: porteranno investimenti e lavoro. Una buona notizia per il rilancio della città. Vincere la sfida della candidatura rappresenta un segnale di speranza e di fiducia".

IL RINGRAZIAMENTO DI FRONGIA - L'Assessore allo Sport Daniele Frongia ha festeggiato la vittoria su Instagram: "Roma ha vinto. La European Athletics ha deciso che la Capitale d'Italia sarà la sede che ospiterà l'edizione 2024 degli Europei di Atletica Leggera. Ennesima dimostrazione di come la nostra città sia la sede ideale per svolgere eventi sportivi di grandissimo livello. Ringrazio il Presidente Alfio Giomi e tutta la federazione per l'impegno profuso in queste settimane e per l'ottima proposta avanzata".