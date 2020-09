AURONZO GIORNO 10 - Lazio, Lukaku finisce ko: ginocchio destro fasciato

AURONZO DI CADORE - Niente allenamento pomeridiano per Jordan Lukaku. Dopo aver partecipato regolarmente alla seduta mattutina, l'esterno belga è rimasto a riposo per un problema fisico. Alla termine dei lavori è spuntato dal tunnel con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo potrebbe essere finito in anticipo per l'ex Anderlecht.