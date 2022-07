AURONZO GIORNO 11 - Lazio, Gila ha il doppio allenatore: un compagno lo segue da vicino

Fonte: Da Auronzo di Cadore: Edoardo Zeno

AURONZO - E' un nuovo giorno sotto le Tre Cime di Lavaredo. Dopo il pomeriggio libero concesso ieri da mister Sarri, la squadra torna a lavoro sul prato verde dello Zandegiacomo. Mattinata di prove tattiche per il Comandante che prende da parte i difensori e lavora come al solito sulla linea difensivo e sul posizionamento dei suoi ragazzi. Il tecnico schiera in campo tre linee difensive diverse. Mario Gila fa coppia con Kamenovic, Ruggeri e Marinacci come terzini. Il nuovo arrivato sta apprendendo gradualmente i dettami di Sarri che si fa sentire, urla e comanda il suo pacchetto arretrato. Tra un esercizio e l'altro, è Patric ad avvicinarsi al numero 34 per dare consigli e suggerimenti. "L'ho visto giocare, è giovane. Deve abituarsi al campionato italiano, ma è forte", ha detto ieri Gabarron in conferenza stampa sul suo connazionale. Patric, che con Sarri sta facendo dei grandi progressi ormai da diversi mesi, fa da interprete al suo compagno di reparto. Sarà lui il suo punto di riferimento almeno in questa prima parte di ritiro.