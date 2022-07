AURONZO GIORNO 14 - Lazio, Sarri alza la voce: "Se pensate di giocare così vi sbagliate"

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Sarri chiede ritmo e dinamismo in campo. La Lazio si sta allenando allo Zandegiacomo nella seconda seduta del quattordicesimo giorno di ritiro. Durante la partitella a campo ridotto la linea difensiva non ha fatto i movimenti chiesti dal mister, così lui ha alzato la voce per richiamarli all'attenzione: "Se pensate di giocare a calcio camminando vi sbagliate". Il Comandante vuole sempre il 100% dai suoi ragazzi, anche e soprattutto in allenamento.