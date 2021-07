AURONZO GIORNO 17 - Lazio, Milinkovic decide la partitella. Intenso lavoro sui calci piazzati

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 - Termina in questo momento la seduta. Sullo Zandegiacomo si abbatte un altro temporale e Sarri indica la via degli spogliatoi. Prima però la foto di rito dei vincitori della partitella, decisa da Milinkovic.

AGGIORNAMENTO ORE 18.39 - Terminata la partitella ci si sposta nell'altra metà campo dello Zandegiacomo per lavorare sulla fase difensiva, sui movimenti e sui piazzamenti in occasione dei calci piazzati. Prima sulle punizioni, poi sui tiri dalla bandierina.

AGGIORNAMENTO ORE 18.35 - Nessuno vuole perdere, si gioca a ritmi altissimi senza una attimo di pausa. Muriqi colpisce il palo interno sfiorando il raddoppio degli arancioni. Luis Alberto prova invece a scuotere i celesti con una conclusione a fil di palo controllata però da Reina. Lo stesso estremo difensore spagnolo si supera poi d'istinto, parando una conclusione ravvicinata di Caicedo.

AGGIORNAMENTO 18.24 - La partitella la sblocca Milinkovic-Savic per gli arancioni. Il serbo riceve in mezzo all'area, controlla e con un rasoterra batte Adamonis.

AGGIORNAMENTO ORE 18.20 - Partitella a campo ridotto. Anche in questo caso massimo due tocchi per i calciatori in campo. Solo per il tiro è consentito un terzo tocco. Sarri scruta attentamente e urla i suoi consigli. Guai ad alzare la palla, si gioca a terra e velocemente, altrimenti: "Se rialzate la palla vi do un rigore contro", urla il mister.

AGGIORNAMENTO ORE 18.05 - Dopo la lunga fase di riscaldamento si comicia a lavorare sul campo. Due formazioni in campo, si lavora sulle uscite difensive e sulle ripartenze veloci. Massimo due tocchi per gli uomini in campo per arrivare al cross e alla conclusione. Ancora assente come questa mattina Thomas Strakosha, così come Adekanye, Maistro. Shehu e Durmisi svolgono un lavoro atletico sul campo adiacente.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Puntuale come un orologio svizzero la Lazio di Sarri torna in campo allo Zandegiacomo come da programma. Dopo la seduta mattutina incentrata sulla tattica, con il lavoro differenziato fra difensori e centrocampisti-attaccanti, una nuova seduta per i biancocelesti. Si parte tutti insieme sul campo adiacente per il riscaldamento consueto. Esercizi atletici e un torello allargato e intenso prima di dare il via vero e proprio alla seduta.

INIZIO SEDUTA POMERIDIANA

FINE SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 12.10 - Termina qui la seduta mattutina per la Lazio di Sarri. Appuntamento nel pomeriggio alle ore 17.45 per preparare la quarta amichevole del ritiro contro il Padova. Sessione di autografi per Felipe Anderson e Raul Moro a bordo campo.

AGGIORNAMENTO ORE 12.05 - Applausi scroscianti per Danilo Cataldi che chiude la sessione di tiri con una prodezza che termina sotto l'incrocio dei pali. Lui il vincitore della sfida. Il centrocampista esulta in stile derby togliendosi la maglia e scatenando i tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 - La seduta dei centrocampisti e degli attaccanti prosegue con le conclusioni dal limite dell'area. A deliziare lo Zandegiacomo Milinkovic, Felipe Anderson, Cataldi, Luka Romero, Muriqi, Raul Moro, Luis Alberto, Bertini e Andre Anderson. Strappano applausi i due baby Romero e Moro.

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 - Prosegue il lavoro dei calciatori in campo sulla fase offensiva. Dopo Muriqi a scaldare lo Zandegiacomo ci pensa Caicedo, che risponde anche lui con un colpo di tacco di prima intenzione.

AGGIORNAMENTO ORE 11.35 - Esce zoppicante Jony. L'esterno si accascia a terra dopo aver poggiato male la caviglia destra. La speranza è che non si tratti di nulla di grave.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 - Comincia la seduta tattica per gli attaccanti e i centrocampisti. Sempre Sarri a dare le indicazioni ai suoi ragazzi e aguidare i movimenti. Il gruppo composto da Muriqi, Caicedo, Akpa Akpro, Raul Moro, Luka Romero, Luis Alberto, Jony, Milinkovic, Felipe Anderson, Escalante, Andre Anderson, Leiva, Cataldi. Fratino giallo da jolly invece per Bertini che aveva partecipato anche alle prove sulla fase difensiva. Alla prima azione subito in gol Muriqi con un colpo di tacco che strappa gli applausi dello Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - Termina la seduta dei difensori che rientrano negli spogliatoi. Ora sarà il turno di centrocampisti e attaccanti. Si comincia con la fase di riscaldamento e skip sul campo adiacente.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - Si susseguono le esercitazioni dei difensori. Marusic, Vavro, Radu, Hysaj compongono il primo quartetto. Lazzari, Patric o Luiz Felipe, Kamenovic e Fares, il secondo. Bertini si alterna da play-maker basso.

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 - Comincia la seduta vera e propria con Maurizio Sarri che guida il gruppo dei difensori spiegando i movimenti che vuole vedere ai propri calciatori. Il tecnico osserva e cura ogni minimo particolare. Sul campo ci sono: Patric, Kamenovic, Lazzari, Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Bertini, Vavro, Fares, Marusic. Fase di riscaldamento in palestra invece per il resto del gruppo che darà vita alla seconda parte della seduta.

AURONZO - Giorno 17, il penultimo di allenamenti prima della sfida di domani contro il Padova. La Lazio scende in campo allo Zandegiacomo intorno alle ore 10.30, cominciando la propria seduta con il riscaldamento sul campo adiacente sotto gli occhi attenti di Sarri. Reina e Adamonis invece a lavorano fin da subito agli ordini di Nenci e Grigioni. Assente per il momento Thomas Strakosha.

