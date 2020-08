AURONZO GIORNO 5 - Lazio - Triestina, ecco i numeri scelti da Reina, Escalante e Kiyine. E Jony cambia...

Sui canali ufficiali della Lazio sono state appena pubblicate le scelte di formazione di mister Simone Inzaghi per la prima amichevole stagionale contro la Triestina. Questa è stata anche l'occasione per scoprire i numeri di maglia scelti da Gonzalo Escalante, Pepe Reina e Sofian Kiyine, approdati nella Capitale in questa sessione di calciomercato. L'ex Eibar ha scelto il 18, l'ex Salernitana ha optato per l'80, il portiere il 25. Jony, infine, ha lasciato il 22 della scorsa stagione e preso il 7 che era di Berisha. Badelj, di ritorno a Roma, si è preso il 14.

AURONZO GIORNO 5 - Lazio - Triestina, alle 16 il fischio d'inizio: biglietti esauriti

DIRETTA - Lazio - Triestina, la formazione ufficiale: le scelte di Inzaghi

TORNA ALLA HOMEPAGE