AURONZO GIORNO 5 - Prove tattiche anti-Triestina. Reina si allena con Grigioni

DIRETTA LIVE - PREMERE F5 PER AGGIORNARE

AURONZO DI CADORE - Termina fra rigori e calci di punizione la seduta mattutina del giorno cinque, l'unica di giornata. La Lazio lavora infatti sulla tattica e prepara l'undici che affronterà la Triestina nella prima amichevole stagione. Appuntamento alle ore 16.00 per diretta live, commento e conferenza stampa di Manuel Lazzari sul nostro sito. Bene Reina, alla prima seduta completa con Grigioni.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO DELLA LAZIO

CLICCA QUI PER LEGGERE LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA LAZIO CONTRO LA TRIESTINA

11.10 - Scatta l'ora dei calci di punizione diretti. Sistemata una barriera con le sagome. Sul pallone Milinkovic, Luis Alberto, Kiyine e Immobile.

11.00 - Stop e tiri in porta per André Anderson, Milinkovic, Luis Alberto, Jony e Immobile. La seduta volge al termine. Lavoro differenziato per Leiva che non ha lavorato da solo: con lui Falbo. Grazie a questo il brasiliano ha anche svolto alcuni esercizi con il pallone.

10.55 - Inzaghi testa i rigoristi: Immobile, Kiyine, Luis Alberto. Reina osserva divertito Alia e Adamonis in porta.

10.44 - La Lazio lavora adesso sulle palle inattive. Calcio d'angolo e calci piazzati

10.25 - Prove tattiche in corso con le formazioni citate prima.

10.15 - I portieri si stanno allenando con Grigioni. Regolarmente in campo Pepe Reina

10.10 - Messa in moto atletica per la squadra, con skip e calciata con allunghi. Fratinati: Armini, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Kiyine; Caicedo, Immobile. Non fratinati: Luiz Felipe, Vavro, Bastos; Lazzari, Parolo, Badelj, Jony, Lukaku; André, Djavan.

AURONZO DI CADORE - Giorno cinque per la Lazio all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo. Messa in moto atletica per la squadra, ma gruppo già diviso in due. Ci si aspetta prove tattiche in vista della sfida delle 16 contro la Triestina, prima amichevole settimanale.