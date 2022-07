AURONZO GIORNO 9 - Lazio - Dekani, la voce dei tifosi: "Romagnoli acquisto top. Acerbi..." - VIDEO

Fonte: Dalle nostre inviate Martina Barnabei e Ludovica Lamboglia

AURONZO - Nuova amichevole al campo Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore dove la Lazio ha affrontato l'NK Dekani. La squadra di Maurizio Sarri si è imposta per 5-0 con le reti di Immobile, una doppietta personale di Pedro, Basic e Zaccagni. Mentre lo stadio iniziava a riempirsi, i tifosi erano in trepidazione e non vedevano l'ora di vedere la nuova "creatura" del tecnico toscano. In attesa del fischio d'inizio i supporter sono intervenuti ai nostri microfoni e hanno manifestato tutto il loro entusiasmo per i nuovi innesti biancocelesti e le loro aspettative sul mercato e la stagione che verrà. A fine articolo il video dei tifosi della Lazio.