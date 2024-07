AURONZO - Lazio, ecco Castrovilli: l'arrivo del centrocampista - FOTO&VIDEO

AURONZO - Anche il quinto acquisto della Lazio ha raggiunto le Tre Cime di Lavaredo. Gaetano Castrovilli è arrivato in questi minuti, in compagnia di Mattia Zaccagni, a bordo di un van nero e da domani si metterà al servizio del suo nuovo allenatore Marco Baroni. Il trequartista italiano, trasferitosi a parametro zero dopo aver lasciato la Fiorentina lo scorso 1° luglio, nelle scorse ore ha svolto le visite mediche a Formello e firmato un contratto annuale con opzione per il rinnovo. Risolta la parte burocratica, ora è il tempo di iniziare la sua nuova avventura, cercando sotto le Tre Cime di Lavaredo il giusto entusiasmo per tornare quello di qualche tempo fa.

Pubblicato il 18/07