Baiano: "Avrei voluto Sarri, il sacrificio fatto dalla Lazio poteva farlo la Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Baiano ha parlato della questione legata alla Fiorentina e a Gennaro Gattuso: "Non si sa cosa pensare. C'è stato un patto di riservatezza ma qualcosa è uscito... Mi viene da dire che Gattuso sarebbe potuto andare alla Lazio, ma siccome aveva dato la sua parola a Commisso ha declinato ed è andato a Firenze. Perché avrebbe dovuto tirarsi indietro? C'era il Tottenham? Ma non sono mica il Manchester United... Non siamo al top d'Europa".

"AVREI VOLUTO SARRI" - Poi, l'ex calciatore ha espresso la volonta di vedere Maurizio Sarri sulla panchina viola: "Mi sarebbe piaciuto vedere Sarri: se è andato alla Lazio, poteva venire anche a Firenze. Non è andato in un top team che gli ha dato una barca di soldi... Il sacrificio fatto dalla Lazio poteva farlo pure la Fiorentina: da tifoso era quello l'allenatore che avrei voluto vedere. Davi un segnale. Un po' come accaduto alla Roma: prima di Mourinho la piazza era sotto un treno. L'allenatore è un segnale anche per il calciatore, certe presenze bastano anche per convincerli".

Euro 2020, completato il girone C: risultati e classifica

Euro 2020, le terze classificate: Ucraina in bilico, speranza per Petkovic

TORNA ALLA HOMEPAGE