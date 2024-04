Barcellona, stangata UEFA: multa per insulti razzisti al Parco dei Principi

La gara dei quarti di finale di Champions League di ritorno, tra Barcellona e Paris Saint Germain ha regalato grandi emozioni e un puro spettacolo. Non si può dir così però per quanto accaduto sugli spalti nella gara di andata. Come riporta alfredopedulla.com, la UEFA ha deciso di multare il Barcellona, con un’ammenda di 25.000 euro.

In particolare, due supporter catalani erano stati arrestati a Parigi il 10 aprile per aver fatto un il saluto nazista. Al club catalano è stato anche vietato di vendere i biglietti per i suoi sostenitori per la prossima partita che disputeranno in una competizione sotto l’egida della UEFA, sanzione sospesa per un anno dalla data della decisione.