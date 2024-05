Calciomercato Lazio | Nuovo obiettivo sulla fascia: arriva dalla Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Si programma il futuro sulla nuova linea dettata da Igor Tudor. Il cambio di modulo ha portato a scelte e a obiettivi diversi rispetto a quelle che erano state le richieste di Sarri negli ultimi anni. Come riportato da La Repubblica, l'ultimo nome per la fascia finito nel mirino del club laziale sarebbe quello di Josh Doig. Classe 2002 ed esterno sinistro del Sassuolo di Ballardini sempre più vicino alla retrocessione: potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato interessante. Nell'ultima sconfitta contro la Fiorentina (5-1) ha servito l'assist per Thorsvedt. In passato si è fatto notare per le sue ottime prestazioni al Verona: per poco non ha incontrato il tecnico croato.