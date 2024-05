Calciomercato Lazio | Gosens, Gazzetta: "Il Bologna ha due carte in più"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Robin Gosens ha aperto al ritorno in Italia. L'esterno dell'Union Berlino può salutare la Germania per riabbracciare la Serie A. Lazio e Bologna ci stanno facendo un pensierino in vista della prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, i felsinei potrebbero avere due carte in più.

Si legge sul noto quotidiano che la prima sarebbe l'eventuale Champions League (per la quale è in corsa però anche la squadra di Tudor). La seconda è il direttore tecnico Giovanni Sartori che lo portò a Bergamo nel 2017. L'idea del club rossoblu è quella di un prestito con diritto di riscatto ma lo scoglio più grande è rappresentato dall'ingaggio di circa 3 milioni. L'alternativa per i rossoblu è Bjorn Meijer del Club Brugge.