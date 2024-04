Lazio Women, in campo anche il 1° maggio: al Fersini arriva il San Marino

Settimana, quella che è da poco iniziata, impegnativa e decisiva per la Lazio Women. Dopo il successo di domenica in casa del Pavia, le biancocelesti torneranno di nuovo in campo mercoledì 1° maggio per affrontare il San Marino. Il match si disputerà al Fersini, fattore che sarà determinante per la squadra di Grassadonia, e il calcio d’inizio è in programma alle 15. L’ultima sfida prima dello scontro diretto con la Ternana, a cui le capitoline sperano di arrivare con maggiori certezze dal punto di vista della classifica. L’obiettivo è vincere per mantenere inalterato il vantaggio sulle umbre, magari sperando in un loro passo falso col Cesena.

Quella di domani sarà una partita delicata, ma per fortuna il tecnico potrà contare sull’intera rosa. La competizione per una maglia da titolare è sempre più alta, torneranno a disposizione: Castiello, reduce da un turno di squalifica, Natalucci e Giuliano, recuperate dopo qualche problemino fisico.

La direzione della gara, valida per la 27ª giornata del campionato Serie B Femminile, è stata affidata a Vittorio Palma, della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Pablo Lemos e Massimiliano Napolitano.

