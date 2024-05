RIVIVI DIRETTA - Lazio Women, manita al San Marino: la Serie A è sempre più vicina

Serie B Femminile | 27ª giornata

Mercoledì 01 maggio 2024, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - SAN MARINO 5-0: 2' Popadinova (L), 7' Visentin (L), 53' - 71' Gomes (L), 74' Palombi (L)

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio (45' Ferrandi), Mancuso (54' Varriale), Baltrip Reyes, Gothberg (67' Pezzotti); Castiello, Eriksen, Goldoni; Moraca (45' Gomes); Popadinova, Visentin. A disp.: Fierro, Adami,Palombi, Colombo, Proietti. All: Gianluca Grassadonia.

SAN MARINO (3-5-2): Limardi; Manzetti (63' Montalti), Gardel, Prinzivalli; Ladu, Giuliani, Brambilla (74' Bertolotti), Carrer (45' Buonamassa), Peare; Bonnin (54' Tamburini), Barbieri (63' Pirini). A disp.: Montanari, Menin, Mariotti, Puglisi. All.: Giacomo Venturi.

Arbitro: Vittorio Palma (sez. Napoli); Assistenti: Pablo Lemos - Massimiliano Napolitano.

Ammonite: 57' Castiello (L)

SECONDO TEMPO

90'+2' Triplice fischio: finisce la sfida al Fersini

90' Concessi 2' di recupero

86' Duetto Gomes-Palombi in area di rigore, ma la portoghese non riesce a trovare la conclusione.

84' Castiello prova il tiro dalla trequarti, ma la palla finisce di poco alta sopra la traversa.

78' Grande occasione per la Lazio: perfetto l'assist di Palombi per Goldoni, la numero venticinque però non riesce a trovare lo specchio della porta.

74' Cambio San Marino: fuori Brambilla, dentro Bertolotti.

74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Tiro da fuori area di Ferrandi che viene deviato da Palombi e finisce in rete.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Ancora Gomes che di testa la mette alle spalle di Limardi.

70' Ultimo cambio per la Lazio: fuori Popadinova, dentro Palombi.

69' Reyes si lancia verso la porta, serve poi Gomes che però non riesce a trovare la conclusione. Nel frattempo al Fersini piove fortissimo.

67' Altro cambio in casa Lazio: fuori Gothberg, entra Pezzotti.

63' Doppia sostituzione per Venturi: escono Manzetti e Barbieri, entrano Montalti e Pirini.

57' Ammonita Castiello.

55' Cambia ancora Grassadonia: fuori Mancuso, dentro Varriale. Per il San Marino esce Bonin, dentro Tamburini.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Popadinova si invola da sola verso l'area avversaria, serve poi Gomes che prima colpisce la traversa e poi la rete.

49' Occasionissima per le biancocelesti: Ferrandi riceve palla da Castiello, calcia la conclusione e colpisce la traversa.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo

45' Sostituzione Lazio: fuori Pittaccio e Moraca, dentro Ferrandi e Gomes. Cambia anche il San Marino: esce Carrer per Buonamassa.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce qui il primo tempo.

45' Concesso un minuto di recupero.

43' Eriksen prova un cross sul secondo palo per Visentin che finisce a terra in area di rigore. L'arbitro però lascia proseguire.

40' Rischia Prinzivalli che calcia all'indietro per Limardi. Visentin cerca di recuperare palla, ma il portiere del San Marino riesce a bloccare la sfera.

37' Carrer gioca corto per Barbieri, cross in area pericoloso per la Lazio. Giuliani ci mette il piede, ma non trova la porta.

33' Cross di Pittaccio sul secondo palo, Goldoni ci mette la testa ma non trova la porta. La centrocampista commette un fallo e l'arbitro assegna punizione alla squadra ospite.

25' Moraca alla battuta, gioca corto per Eriksen che appoggia all'indietro per Gothberg. Il difensore alza sul primo palo per l'attaccante che però non trova lo specchio della porta.

24' Fallo di Giuliani su Castiello, la Lazio guadagna un calcio di punizione.

19' Popadinova innesca un duello con Manzetti, si fa vedere Gothberg che poi serve Goldoni. La centrocampista cerca la conclusione centralmente, ma Limardi non si lascia sorprendere.

16' Errore di Moraca che regala al San Marino una rimessa laterale, Ladu sul pallone.

13' Primo corner del match, ne beneficia il San Marino. Cross in area di rigore, ma Guidi interviene senza problemi e fa sua la sfera.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Biancocelesti ancora avanti, questa volta in rete è andata Noemi Visentin.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio: super assist di Castiello che, in area di rigore, salta tutte le avversarie e mette al centro per Popadinova. La bulgara la mette in rete senza troppe difficoltà.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women-San Marino, valida per la ventisettesima giornata di Serie B Femminile. La squadra di Grassadonia, reduce dal successo col Pavia, cercherà di dare continuità alla striscia di risultati positivi ottenuti finora per presentarsi con maggiori certezze allo scontro diretto con la Ternana, in programma domenica. Al Fersini l’appuntamento col calcio d’inizio è alle 15.

