Bayer Leverkusen, l'accusa: "Tutto grazie al ministro tifoso". E la Roma...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Caos in Germania e soprattutto attorno al Bayer Leverkusen. Il club tedesco, in vista della semifinale di andata di Europa League contro la Roma, ha chiesto e ottenuto l'anticipo della sfida di campionato contro il Colonia. La gara, che si sarebbe dovuta giocare domenica 7 maggio, si disputerà domani, alle 20.30. La decisione è stata fortemente criticata dal dirigenti del Colonia. Sotto accusa, secondo la Bild, ci sarebbe il ministro degli Interni Reul (tifoso del Bayer e abbonato al club), che avrebbe spinto per ottenere l'anticipo. "Non vogliamo andare a fondo alla vicenda - ha tuonato l'amministratore delegato del Colonia - altrimenti potremmo perdere fiducia nell'integrità della competizione". Il portavoce del ministro, infine, ha respinto le accuse: "Non ha deciso nulla sul caso, ma ha solo chiesto alla Polizia un esame benevolo".

