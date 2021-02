Bayern Monaco, infortunio muscolare per Gnabry: salta la Lazio

Una vittoria dolceamara quella di ieri del Bayern Monaco che ha trionfato nella finale del Mondiale per Club contro il Tigres. I tedeschi, oltre all'improvvisa scomparsa dell'ex fidanzata di Jerome Boateng e alla positività al Covid di Muller, devono ora far conto anche con l'infortunio di Serge Gnabry. Il classe '95 si è fatto male proprio nel match di ieri sera e gli esami svolti hanno evidenziato uno strappo muscolare, come riferito dallo stesso club. Il giocatore salterà con tutta probabilità la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio in programma il prossimo 23 febbraio. Questa la nota apparsa sul sito dei bavaresi: “Serge Gnabry dovrà osservare un periodo di inattività dopo aver sofferto uno strappo muscolare alla coscia nella finale del Mondiale per Club”.