Bayern Monaco, Goretzka torna ad allenarsi. Muller in dubbio per la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Il Bayern Monaco ha vinto il Mondiale per Club. La rete di Pavard ha permesso ai tedeschi di superare il Tigres di Cignac e alzare al cielo il trofeo. Non sono stati giorni semplici per i bavaresi che hanno dovuto fare i conti con il covid e con la morte dell'ex fidanzata di Boateng che ha costretto il calciatore a tornare in Germania. Flick, però, può tirare un sospiro di sollievo. Secondo quanto riportato dalla Bild, ieri Goretzka è tornato ad allenarsi. Il giocatore, risultato positivo il 27 gennaio, ha svolto una seduta di pesi in palestra e ha fatto un po' di corsa sul campo. L'ex Schalke, quindi, dovrebbe essere pienamente recuperato per il match del 23 febbraio contro la Lazio. Nessuna novità da Javi Martinez, anche lui risultato positivo circa due settimane fa al coronavirus, e che ieri non si è visto nel centro sportivo. Da tenere in considerazione c'è soprattutto la situazione legata a Thomas Muller. Il campione tedesco ha saltato la finale visto che il suo tampone ha dato esito positivo 48 ore prima del match. Muller è tornato in Germania dove svolgerà la sua quarantena che in Baviera dura 10 giorni, senza esclusione per nessuna categoria. Bisognerà capire se i dieci giorni scatteranno dalla positività al tampone o dal rientro in patria. in entrambi i casi, il numero 25 avrebbe la possibilità di esserci nel match di andata, ma a oggi la sua presenza è a rischio. Bisognerà capire l'evoluzione delle sue condizioni e se i test, che anche nel suo caso hanno dato risultati contrastanti, confermeranno il fatto che lui sia affetto o meno dal virus. Non rimane che attendere.