Bayern Monaco, Sané: "Con la Lazio può succedere di tutto, non sottovaluteremo la sfida"

Dopo le parole di Simone Inzaghi e Gonzalo Escalante, sono arrivate quelle di due protagonisti del Bayern Monaco. Si tratta del tecnico Flick e di Leroy Sané. La stella tedesca ha risposto alle domande dei cronisti nella consueta conferenza stampa di vigilia: "Giocare in Champions è il raggiungimento di un obiettivo importante per me, come per ogni calciatore. Sfida con la Lazio? Può succedere di tutto. Sono perché abbiamo fatto dei gol nel match d'andata, non significa che sia tutto già deciso. Tutti sono molto motivati e hanno preso seriamente la sfida. Partite internazionali? Il piano di gioco è complicato. Vengo dal campionato inglese dove questo ritmo è normale".

CONDIZIONE - "Ovviamente all'inizio ho dovuto far miei degli automatismi. È stato un po' difficile, non avevo il ritmo del gioco. Ma adesso mi sto sentendo sempre meglio. Sulla competizione? Ci comprendiamo l'un l'altro. Dobbiamo dare il massimo, ognuno di noi ha accettato la sfida, e questo ci spinge a fare sempre meglio. Flick e Guardiola? Sono molto diversi, ma entrambi vogliono dominare il gioco e fare possesso palla. Flick allenatore della Nazionale? Non parliamo di questo, siamo tutti concentrati solamente sul Bayern".

