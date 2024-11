Bazzani spiega: "Lazio, assenze pesanti. Il Bologna può vincere ovunque..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'ex centravanti Fabio Bazzani è intervenuto in collegamento a Radio Nettuno Bologna Uno per parlare della prossima gara tra Lazio e Bologna, in scena allo Stadio Olimpico di Roma questa domenica sera. In particolare si è espresso sulle assenze che avranno i biancocelesti a causa di alcuni infortuni, oltre che sulle qualità della squadra di Italiano. Ecco le sue parole: "Le assenze della Lazio sono pesanti, quella di Tavares soprattutto, Pedro non sta bene, Castellanos arriva tardi dalla nazionale e dunque anche Baroni avrà i suoi problemi da sistemare. Il Bologna può vincere in qualsiasi campo, perché oggi c’è una testa diversa e una classifica diversa rispetto a prima. Non bisogna porsi dei limiti. Sicuramente non è una partita facile, ma non firmerei un pareggio. Il Bologna può mettere in difficoltà la Lazio e pensare di vincere".