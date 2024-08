Beckham, il messaggio per Eriksson: "Ti sarò per sempre grato..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Abbiamo riso, abbiamo pianto e sapevamo che ci stavamo salutando... ". Inizia così il messaggio di David Beckham, sotto il suo ultimo post, dedicato a Eriksson. Poi, prosegue: "Sven grazie per essere sempre la persona che sei sempre stato, appassionato, premuroso, tranquillo e un vero gentiluomo. Ti sarò sempre grato per avermi fatto diventare il tuo capitano ma conserverò per sempre questi ultimi ricordi di questo giorno con te e la tua famiglia. Grazie Sven e nelle tue ultime parole a me ‘Andrà tutto bene'".

