Belgio-Italia, il punto sugli infortunati: le condizioni di Hazard e De Bruyne

EURO 2020 - Chi vince va in semifinale chi perde va a casa. All'Allianz Stadium è gara da dentro o fuori. Alle 21 si affrontano Belgio e Italia che vogliono far proseguire il sogno europeo. Pochi dubbi per Mancini che ha praticamente pronto il suo undici titolare per affrontare i Diavoli Rossi. Qualche problema in più invece per Martinez che deve fare i conti con gli infortunati. I due grandi nomi in dubbio sono quelli di Hazard e De Bruyne. Come riportato da Tuttomercatoweb, l'esterno del Real Madrid non dovrebbe farcela e è in bilico tra panchina e tribuna. La buona notizia per il ct è che il capitano del Manchester City ha smaltito al 100% dal fastidio alla caviglia e sarà titolare nel tridente con Mertens e Lukaku.