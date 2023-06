Berlusconi, tutti i successi ottenuti nel mondo del calcio con Milan e Monza

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

La notizia della dipartita di Silvio Berlusconi ha lasciato sicuramente un grande vuoto nel mondo del calcio. Dopo quello della politica è stato sicuramente il suo secondo habitat e d'altronde i risultati sono dalla sua parte, soprattutto durante la gestione trentennale del Milan. Un grande appassionato e un grande intenditore che di tanto in tanto dispensava consigli tattici agli allenatori. Un vero e proprio esteta del calcio, infatti oltre a vincere voleva vedere giocare bene la sua squadra.

Berlusconi, i trionfi in Italia e in Europa col Milan e la cavalcata con il Monza

Ha preso in carico il club rossonero nel 1986 e fino al 2017 anno in cui lo ha ceduto definitivamente ha conquistato 29 trofei. Tutto iniziò con lo scudetto del 1988 a cui fece seguito la Coppa dei Campioni nella stagione successiva. L'ultimo trofeo è stata invece la Supercoppa Italiana del 2017. Nel mezzo ci sono altre 4 Champions League, 7 scudetti, 6 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe Europee, 3 Coppe del Mondo per Club (ex Coppa Intercontinentale). Di fatto ha portato il Diavolo a dei fasti che non aveva mai vissuto prima e non ha più vissuto dopo.

Berlusconi però non poteva proprio fare a meno del calcio e nel 2018 rileva il Monza e lo ha riportato prima Serie B nel 2020 dopo 19 anni di assenza e nel 2022 in Serie A per la prima volta nella sua storia. Quest'anno nella massima serie la formazione guidata da Palladino (subentrato a Stroppa) ha ottenuto una salvezza tranquillissima chiudendo all'undicesimo posto in classifica.