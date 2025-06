Calciomercato Lazio | Fabiani guarda in Serie C: nel mirino un attaccante

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Mercato da programmare, ora anche con la certezza dell’allenatore. Sarri sarà protagonista della sessione estiva, Lotito gli ha fatto delle promesse che dovranno essere rispettate. Da qui parte la ricerca di nuovi acquisti: l’obiettivo è portare avanti il progetto giovani iniziato praticamente un anno fa.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei profili più attenzionati dal diesse Fabiani, anche prima del cambio di tecnico, è Emiliano Pattarello. Esterno alto (prevalentemente a destra) classe ‘99 dell’Arezzo, quest’anno è stato protagonista assoluto in Serie C. Numeri impressionanti per il suo ruolo: ha realizzato 20 gol e 4 assist partendo prevalentemente dalla fascia, ma può fare anche il centravanti. La richiesta della società toscana per lasciarlo partire è di 5 milioni più bonus, con la possibile aggiunta del 10% sulla futura rivendita. La Lazio al momento si è spinta fino a 3 milioni come prima offerta.

Ma ci sarà tempo per parlarne e soprattutto per farlo valutare da Sarri, che da giovedì comincerà a tutti gli effetti il suo secondo corso in biancoceleste. Si tratterebbe comunque di un’operazione simile a quella fatta l’estate scorsa per Gabriele Artistico, acquistato dalla Virtus Francavilla e poi girato in prestito prima alla Juve Stabia e poi al Cosenza. Pattarello potrebbe sposarsi bene anche con le qualità del nuovo tecnico, soprattutto in vista di una cessione di Tchaouna, sempre richiesto dal Psv. La Lazio monitora e fiuta il colpo.

