Lazio, (ri)ecco Sarri: l'annuncio social del club - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 16:45 - Adesso è ufficiale, dopo lo spoiler è arrivato il comunicato. Anche via social il club ha voluto dare il "bentornato" a Sarri, pubblicando l'intero video a lui dedicato. Scorrono delle immagini accompagnate dalle parole del tecnico dette ai tempi della sua prima esperienza in biancoceleste. "Welcome back, 𝐦𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐚𝐫𝐫𝐢 🚬" è il messaggio che accompagna il post.

Maurizio Sarri è, di nuovo, l'allenatore della Lazio. Si attende il comunicato del club che ufficializza il ritorno, anche se in mattinata è arrivata la conferma da parte del ds Fabiani. Intanto, attraverso i profili social ufficiali, la società ha "spoilerato" il ritorno in panchina del tecnico toscano pubblicando un video in cui si sente il rumore di un accendino e del fumo, quello di una sigaretta marchio di fabbrica del Comandante, uscire da una porta socchiusa di una delle stanze presenti a Formello.

Pubblicato il 2/06

