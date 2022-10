Biasin duro contro Manganiello: "Il giallo a Milinkovic è assurdo!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il giallo a Milinkovic-Savic è assurdo". È stato questo il commento di Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, immediatamente dopo l'ammonizione sventolata in faccia al centrocampista serbo dall'arbitro Manganiello nel corso di Lazio - Salernitana. Giallo pesantissimo perché non consentirà al Sergente di essere schierato in occasione del derby della Capitale del 6 novembre.

