Biava: "Questo era l'anno giusto della Lazio. Ora è tutto in bilico"

In un'intervista rilasciata a L'Eco di Bergamo, Giuseppe Biava ha parlato anche della sua ex Lazio, sfavorita a suo parere, da un'eventuale ripresa del campionato, in ottica scudetto: "Una pausa così, senza precedenti, è una mina vagante. Comunque giocando ogni tre giorni chi ha la rosa lunga, come la Juve, potrebbe far meglio di altre. Per la Lazio senza l'interruzione poteva essere l'anno giusto, ma è ancora tutto in bilico. L'Atalanta può riconfermare il quarto posto per la Champions, e se lo merita".