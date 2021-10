Bologna - Lazio, Marani: "Questa squadra può fare a meno di Immobile?". E su Muriqi...

Sconfitta pesante e amara per la Lazio di Sarri caduta sotto i colpi del Bologna che al Dall'Ara si è imposto per 3-0 con le reti di Barrow Theate e Hickey. Al termine del match ospite del salotto di Sky Matteo Marani ha detto la sua in merito: "Il Bologna ha ritrovato quello che era mancato a Empoli, ha fatto la gara che doveva. Mihajlovic ha preparato bene la gara e la Lazio non è andata oltre il muro alzato dal Bologna. La vera domanda è: "Questa squadra può fare a meno di Immobile? E Muriqi è il sostituto adatto?".

È Lazio horror show: il Bologna fa quello che vuole, biancocelesti annichiliti

PAGELLE Bologna - Lazio: frittata Reina, Muriqi sbattuto. Felipe l'unico a provarci

TORNA ALLA HOME