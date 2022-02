Bologna, Mihajlovic: “Solo il calcio mi ha distratto dalla guerra”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sabato 26 febbraio il Bologna sarà impegnato nel match di campionato contro la Salernitana ma nella consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic ha voluto dire la sua sulla guerra scoppiata tra Russia e Ucraina: "Quando si fa la guerra tra ricchi poi sono i poveri a morire. La guerra non può essere l'unico modo per risolvere i problemi. Ricordo la guerra nel mio Paese, ognuno di noi pensa che i propri problemi siano più gravi di quelli degli altri. Speravo che gli allenamenti durassero 24 ore al giorno perché solo in quei momenti non pensavo ai bombardamenti. Quando finiva l'allenamento era un casino, i pensieri prendevano spazio e tutto era più complicato. Non è facile isolarsi e concentrarsi".