Borussia Dortmund - Lazio, Adani incensa Immobile: "Te lo meriti Ciro!"

Ci pensa ancora Ciro Immobile a rimettere in piedi il match tra Lazio e Borussia Dortmud. Il numero 17 dal dischetto ha infatti segnato la rete dell'1-1, importantissima in chiave qualificazione. Al gol del bomber biancoceleste Adani non può che incensare l'attaccante: "Immobile è un grande. Giusto pareggio, la Lazio ha fatto un ottimo secondo tempo. Te lo meriti Ciro, sei entrato in partita. Ed è giusto che si sia preso lui questa responsabilità. Critiche? In questo paese si lamenterebbero anche di Ronaldo".