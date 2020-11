Bosnia - Italia, le probabili formazioni: Acerbi guida la difesa azzurra

Ultimo impegno dell'anno per la nazionale italiana, che mercoledì 18 novembre (ore 20.45) se la vedrà con la Bosnia per l'ultima partita del Gruppo 1 Lega A di Nations League. Buone chance di passare alla Final Four per gli azzurri, ai quali potrebbe bastare anche solo il pareggio. L'Italia però, come sempre, scenderà in campo per vincere, e lo farà affidando le chiavi della difesa a Francesco Acerbi che ha fatto benissimo contro la Polonia e che sta diventando un punto di riferimento per la Nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Prevljak, Gojak.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.