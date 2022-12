Brasile, Pelè parla dall’ospedale: “Sono forte, ecco come sto” - FOTO

Le condizioni cliniche di Pelè stanno tenendo in ansia il Brasile e tutto il mondo del calcio. Il campione del Mondo è stato ricoverato nuovamente all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove è in cura da quattro giorni. Non appena si è diffusa la notizia sono iniziate a circolare voci in merito a un peggioramento del suo stato di salute, tanto grave da parlare addirittura di cure palliative. La notizia però è stata smentita dal diretto interessato che, tramite Instagram, ha voluto rassicurare tutti: “Amici miei, voglio mantenere tutti tranquilli e con il pensiero positivo. Sono forte, ho molta speranza e seguo il mio trattamento come sempre. Voglio ringraziare tutto il personale medico e infermieristico per tutto lo zelo che sto ricevendo. Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d'amore che ricevo da te, che arriva il mondo intero, mi tiene pieno di energie. E guardare anche il Brasile ai mondiali! Grazie mille per tutto”. Questo il messaggio che accompagna il post con il bollettino medico dell’ospedale in cui è specificato che si tratta di un’infezione respiratoria, ma che il brasiliano sta reagendo bene alle cure.