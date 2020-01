Brescia - Lazio, l'affetto di Romulo: “Bello rivedervi!” - FOTO

Chi ha avuto la fortuna di assistere alla diretta di Brescia - Lazio se ne sarà accorto. Una bella immagine, lacrimuccia virtuale sul viso di tanti tifosi biancocelesti. In soli 6 mesi a Roma, Romulo - un nome che diceva tutto - ha lasciato il segno. In campo, con ottime prestazioni. E di conseguenza nel cuore dei laziali e dei suoi, ormai ex, compagni di squadra. Oggi tra le fila delle Rondinelle, fino a giugno esterno destro di Inzaghi. Per questo nel pre-partita della sfida contro la Lazio, l'italo-brasiliano ha salutato e abbracciato uno a uno tutti i suoi amici biancocelesti. Colleghi ai quali si è affezionato e con cui ha alzato anche una Coppa Italia, primo vero trofeo della sua carriera oltre allo Scudetto vinto dall'infermeria quando vestiva la maglia della Juventus: “Bello rivedervi raga!”, scrive su Instagram. E via di tag, impossibile contenerli tutti. Brescia - Lazio, tra le tante chiavi di lettura, ha rappresentato anche questo. Un bel momento di saudade a tinte biancocelesti.

