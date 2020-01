Brescia - Lazio, Matri: "Gara difficile, affrontiamo la squadra più in forma del campionato"

Tutto pronto al Rigamonti, Brescia e Lazio saranno presto in campo per darsi battaglia. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto l'ex Matri: "Abbiamo finito l'anno nel migliore dei modi, con buone prestazioni. Vogliamo continuare la nostra striscia positiva. Fa sempre piacere incontrare la Lazio, il mio anno a Roma è stato particolare ma ho conosciuto una grande società e una grande tifoseria. Sarà una partita difficile, affrontiamo la squadra più in forma del campionato".

Matri ha parlato anche a Sky: "Sarà una partita tosta, la Lazio è la più in forma del campionato. C’è stata la sosta e dopo la pausa le gare sono più complicate. Ci siamo preparati al meglio, sappiamo che possiamo fare del male. Mercato? L’ultimo mio problema è il mercato, voglio lasciare un segno qui e fare bene”.

