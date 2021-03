Bulgaria - Italia, le probabili formazioni: Immobile riposa, torna Belotti

Per il secondo match di qualificazione ai prossimi Mondiali, Roberto Mancini ha deciso di cambiare di molto le sue scelte rispetto all'undici sceso in campo contro l'Irlanda del Nord. L'Italia contro la Bulgaria avrà in difesa Acerbi e Spinazzola al posto di Chiellini ed Emerson, a centrocampo confermato solo Verratti, mentre in attacco si rivede Belotti.

Le probabili formazioni:

BULGARIA (4-2-3-1): Iliev; Popov, Antov, Zanev, Cicinho; Malinov, Kostadinov; Delev, Iliev, Despodov; Yomov. All.: Petrov



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. All.: Mancini