Bundesliga, un giocatore del Lipsia salterà un big match: il motivo è nobile

© foto di www.imagephotoagency.it

È ammirevole il gesto del difensore del Lipsia, Willi Orban. Come reso noto dalla società stessa, il giocatore è iscritto da diversi anni al registro dei donatori di cellule staminali tedeschi e recentemente è stato individuato come compatibile con un paziente colpito da un tumore al sangue. L’ungherese dunque, per mantenere fede all’impegno preso, ha deciso di prendersi una pausa dal campo saltando anche il big match contro l’Union Berlino per potersi sottoporre al trattamento. La donazione è in programma per mercoledì.

