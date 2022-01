Cabina di regia, il governo riflette: ipotesi di altra stretta sugli stadi

Alle ore 15 è iniziata la riunione della cabina di regia che ha al vaglio le nuove misure da approvare nel Consiglio dei ministri delle 17 per contrastare la nuova ondata Covid. La road map prevede anche un incontro tra governo e regioni alle 16,30 per trovare una mediazione tra tutte le posizioni. Come riporta repubblica.it, oltre alle proposte di obbligo vaccinale per tutti o per gli over 60, alla ripresa della scuola in presenza o l'estensione del super green pass a tutte le categorie di lavoratori o soltanto alcune, si rifletterà anche su una nuova stretta sullo sport. In particolare si rischia una nuova diminuzione della capienza di stadi e palazzetti o addirittura un periodo a porte chiuse. Viene specificato che le misure odierne non riguarderanno le partite di domani 6 gennaio, ma eventualmente entreranno in vigore almeno dal fine settimana prossimo (turno dell'8-9 gennaio).