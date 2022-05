Cadice, Chust e il messaggio d’addio: “Sarò sempre dei vostri. Grazie”

Victor Chust è uno dei nomi presenti sul taccuino della Lazio come possibile rinforzo per la difesa. In attesa di capire cosa sarà del suo futuro, il difensore è pronto a lasciare il Cadice dove ha appena concluso la sua esperienza. Come da contratto, farà rientro a Madrid e poi con il Real discuterà sul da farsi. Nel frattempo, sui social ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi e alla società che lo ha accolto in questa stagione indimenticabile per lui. Questo il messaggio: “Sempre uno dei vostri. Orgoglioso. Grazie e a presto, cadisti. È stato emozionante girare tutti i campi della Prima Divisione con la maglia gialla. Grazie per il rispetto e l’affetto, per aver mostrato sempre un volto amichevole. Non dimenticherò mai le opportunità e le esperienze vissute in un club che è stata la mia famiglia. Meriti sempre il meglio, Cádiz CF”